البعثة الأممية تُدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها الشديدة للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.

وقالت البعثة في بيان، إنه بحسب التقارير وفي مشهد بات مألوفاً جداً ولكن مروعاً قصفت قوات حفتر مطار معيتيقة اليوم بينما كانت طائرة مدنية تستعد لمغادرة طرابلس.

وأشار البيان إلى أن القصف أدى لوقوع أضرار هائلة في طائرتي ركاب مدنية وخزانات للوقود وسيارات إطفاء الحرائق وصالة الركاب.

وأضاف البيان: “إن هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكلٍ متكرر بالقرب من الأحياء السكنية. إن القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهداً آخراً من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى قوات حفتر والتي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيًا”.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها الشديدة للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وكررت دعوتها إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي.

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