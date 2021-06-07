البعثة الأممية تُدين الهجوم الإرهابي في مدينة سبها

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الهجوم الإرهابي في مدينة سبها، والذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي، وأسفر عن مقتل عدد من الضباط العسكريين وإصابة آخرين.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المبعوث الخاص كوبيش، في بيان اليوم الاثنين، “إن هذه الحادثة هي تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة”، بححسب البيان.

وكررت البعثة دعواتها للحاجة الملحة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية.