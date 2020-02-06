ليبيا

البعثة الأممية تُدين تدمير زاوية صوفية بمدينة سرت

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 فبراير 2020 - 20:33
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هذه الحوادث تنتهك الحق في حرية الدين أو المعتقد. [سوشيال ميديا]

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدمير مزار زاوية بن عيسى الصوفي في مدينة سرت من قِبل عناصر حفتر، وما أفيد من اعتقال عدد من الصوفيين في المدينة.

وأشارت البعثة في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، إلى أن هذه الحوادث تنتهك الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

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ونوه البيان بأن القانون الإنساني الدولي يحظر تدمير الأضرحة الدينية فيما تُشكل الهجمات المتعمدة ضد المعالم الدينية جرائم حرب.

ودعت البعثة السلطات، التي تحكم سيطرتها على مدينة سرت، إلى إجراء تحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة.

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