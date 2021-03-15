البعثة الأممية تُرحب بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين القانوني

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين اليوم أمام مجلس النواب وذلك أثناء جلسته المنعقدة في طبرق.

وهنأ المبعوث الأممي في بيان، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد، وحثهم على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021.

كما أثنى الممثل الخاص على مجلس النواب وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.

وأجريت اليوم الاثنين، مراسم حلف اليمين الدستوري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، حيث أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، وبحضور كل من رئيس و أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك بعد أن أدى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية.

وشهدت المراسم أيضا تواجد بعثة الأمم المتحدة للدعم و سفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وعدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عن سعادته بما شهدته المراسم من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها، ولكي نبدأ معا صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات، وفق قوله.

وجاء في القسم: “أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن احترم الإعلان الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها”.

وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية قبل أيام بحضور 132 عضوا، ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس وتغليب مصلحة الوطن وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها التي وصفها بالصعبة.