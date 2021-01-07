البعثة الأممية تُرحب بأول انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأول 4 انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021، والتي تجري اليوم في حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر الأخيار وزليتين.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية وثمنت جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت وليامز: “أشجع جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة”.

وافتتحت مراكز الاقتراع في بلديات سواني بن آدم وحي الأندلس وقصار الأخيار وزليتن أبوابها على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية.