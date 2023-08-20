البعثة الأممية تُرحب بإعادة توحيد المصرف المركزي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإعلان عن الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأشادت البعثة في بيان اليوم الأحد، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ مرعي البرعصي، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهذه المؤسسة الوطنية جراء الانقسام.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها في أن تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة، بحسب البيان.