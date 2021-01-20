البعثة الأممية تُرحب باجتماع اللجنة الدستورية بشأن الاستحقاق الدستوري

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع اللجنة الدستورية الليبية في الغردقة المصرية، بشأن الاستحقاق الدستوري.

وأعلنت البعثة في بيان مساء الأربعاء، أن اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، عقدت اجتماعها اليوم في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية، واتفقت على إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وتقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالشكر للسلطات المصرية على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع.

واتفق أعضاء المجلسين على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019، كما اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور.

كما اتفق أعضاء المجلسين على استئناف مناقشاتهم في الغردقة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في مناقشتهم بشأن إجراء الاستفتاء.

وطالب المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة في تفعيل قرارهم وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده.

وأشادت البعثة الأميمة بقرار الوفدين عقد لقاءتِهِما في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي وتعهدهُما بالتشاور مع المفوضية العُليا للانتخابات.

وأعلنت البعثة أيضا عن تقديرها للالتزام المعلن من جانب الوفدين بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل استجابة للمطالب الشعبية الواسعة بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع، بحسب البيان.



ووفقاً للبيان، ستواصل البعثة العمل مع جميع الجهات المعنية بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة.