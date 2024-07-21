البعثة الأممية تُرحب باجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، وجددت التأكيد على ضرورة أن تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملةً ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات.

جاء ذلك في بيان للبعثة، بشأن اجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي في العاصمة القاهرة يوم 18 يوليو الجاري.

وشجعت البعثة أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا.

وذكَّرت البعثة أنها ستواصل بمقتضى التفويض الصادر لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، جهودها من أجل التوصل إلى الاتفاق السياسي الذي تحتاجه ليبيا لمعالجة جميع القضايا الخلافية.

يأتي ذلك في حين، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ما جاء في بيان اجتماع مجلسي النواب والدولة الذي عقد في القاهرة، ووصفه بالخطوة الإيجابية على الاتجاه الصحيح.

وفي تصريحات نقلها المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد عقيلة على تنفيذ ما جاء في هذا البيان والبدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته.

هذا وأكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما دعا البيان مجلس النواب لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين وتقديم خارطة طريق لمجلسي النواب والدولة للحل السياسي.

كما دعا البيان إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب توسيع دائرة التوافق ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني.

البيان أكد أيضا على أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة، واستمرار الحوار الوطني الليبي المباشر.

وأعلن أعضاء مجلسي النواب والدولة في بيانهم عن رفضهم مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع، ودعوا الجميع لدعم جهود المجلسين لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.