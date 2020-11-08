البعثة الأممية تُرحب باستئناف الرحلات الجوية إلى جنوب ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مصلحة الطيران المدني في 4 نوفمبر الجاري بشأن السماح باستئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات في جنوب ليبيا.

وقالت البعثة في بيان اليوم الأحد، إن هذا القرار يُمثل ثمرة الثقة التي أرساها اتفاق جنيف 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار الدائم في كافة أنحاء ليبيا ومحادثات المتابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس بين 2 و4 نوفمبر.

وأضاف البيان: “وسط هذه التطورات الإيجابية، لاحظت البعثة بقلق بالغ أنه في الفترة ما بين 1 و 5 نوفمبر، تعرّض عدد من المسافرين من الشرق إلى طرابلس إلى الاعتقال التعسفي على يد مجموعات مسلحة، حيث جرى تتبع شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس ثم ألقي القبض عليه، فيما زُعم أن الآخرين قُبض عليهم في المطار عند وصولهم”.

وأكدت البعثة من جديد البعثة من جديد أن لجميع المواطنين الليبيين الحق في حرية التنقل. وأن أي انتهاك غير قانوني لهذا الحق يعد انتهاكاً خطيراً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي. وترى البعثة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخريب الجهود المخلصة لتوحيد الليبيين عقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً مع احترام حرية التنقل لجميع الليبيين.

هذا وأعلنت الخطوط الجوية الإفريقية، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار سبها الدولي بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأكد مدير مكتب العلاقات بشركة الخطوط الجوية الإفريقية معز بن إسماعيل، أن الشركة حصلت على إخطار مصلحة الطيران المدني بالإذن لجميع الشركات بتسيير رحلاتها إلى الجنوب.

وأضاف بن إسماعيل أن الشركة قد تبدأ برحلتين أسبوعيا إلى الجنوب كما كان عليه الحال من قبل، لافتا إلى أن الشركة كانت استأنفت رحلاتها لمطاري بنينا ببنغازي والإسكندرية من مطار معيتيقة الدولي.

وفي وقت سابق، أذنت مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق لجميع شركات الطيران بتسيير رحلاتها إلى مطارات الجنوب اعتبارا من أمس الجمعة.

مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق تأذن لجميع شركات الطيران بتسيير رحلاتها إلى مطارات الجنوب اعتبارا من يوم الجمعة. pic.twitter.com/qWzxKYEIu6 — عين ليبيا (@EanLibya) November 5, 2020