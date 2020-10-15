البعثة الأممية تُرحب باعتقال «البيدجا»

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتقال عبد الرحمن ميلاد المعروف باسم “البيدجا”، يوم أمس من قِبل أجهزة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت البعثة الأممية في بيان مساء اليوم الخميس: “إذ إن السيد ميلاد مُدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود”.

وأشارت إلى أن اسمه ورد في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

ونوه البيان بأن مثل هذه الاعتقالات تُشكل خطوة هامة نحو ضمان العدالة الآلاف من الفئات المستضعفة، الليبيين منهم والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا.

وشدَّدت البعثة الأممية على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لميلاد وجميع الأفراد المحتجزين حالياً في الحبس الاحتياطي.

وأعلنت البعثة عن التزامها بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء أمس الأربعاء، ألقاء القبض على عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد الملقب بـ”البيدجا”.

وأفاد الوزارة في بلاغ، بأنه بناء على التحقيقات التي يُجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحق عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد، وذلك بصدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن وذلك لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

عليه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني وإبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ولازال البحث جاري لضبط وإحضار باقي المتهمين.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها ستعمل بكل حزم وجد لتطبيق القانون على الجميع، منوهةً بأن يد العدالة ستطال جميع المطلوبين، بحسب الوزارة.