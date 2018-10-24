البعثة الأممية تُرحب باعتماد الرئاسي للخطة الأمنية في طرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة باعتماد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز سراج أمس الثلاثاء الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى التي اعدتها لجنة الترتيبات الامنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303 والتي تهدف إلى إرساء النظام عبر قوات نظامية ووفق معايير مهنية وتتطلع لبدء التنفيذ.

يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج كان قد اعتمد الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى، والمُعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303، حيث تستهدف الترتيبات الأمنية ضمان تأمين المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك، كما تحدد الخطة أيضا آليات التنسيق مع بعثة الآمم المتحدة للدعم في ليبيا.