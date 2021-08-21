البعثة الأممية تُرحب بالإفراج عن المحتجزين وإعادة ضخ المياه

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعملية الإفراج التي تمت اليوم عن المحتجزين، نتيجةً لجهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتزامها الراسخ بالمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

وجددت البعثة في بيان اليوم السبت، مناشدتها جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية بضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي سياق أخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس، وأشادت بجهود اللجنة العسكرية المشتركة وقبيلة المقارحة التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي، وأكدت البعثة مجدداً على أنه لا ينبغي تسييس الوصول المياه وإمداداتها.