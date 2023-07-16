البعثة الأممية تُرحب بالإفراج عن «بومطاري»

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإفراج عن وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقا فرج بومطاري، الذي تعرض للاعتقال في العاصمة طرابلس قبل أيام.



وجددت البعثة في بيان دعوتها للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية.

كما ذكَّرت البعثة الأممية جميع أجهزة إنفاذ القانون وكل الجهات الفاعلة الأخرى بواجبها في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية لـ”عين ليبيا”، بإطلاق سراح بومطاري بعد أيام من احتجازه في طرابلس، حيث قامت النيابة العامة بتسليمه إلى ذويه.