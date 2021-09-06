البعثة الأممية تُرحب بالإفراج عن متحجزين لدى قوات حفتر

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعملية الافراج التى جرت أمس الأحد عن 8 موقوفين كانوا محتجزين في المنطقة الشرقية ضمن إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

أثنث البعثة في تغريدة عبر حسابها بتويتر، على جهود اللجنة العسكرية المشتركة وجميع الأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز باعتباره جزء من تدابير بناء الثقة.

كما طالبت البعثة الأممية بالإفراج عن كافة المعتقلين بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.

2/2 وتثني البعثة على جهود اللجنة العسكرية المشتركة وجميع الأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز باعتباره جزء من تدابير بناء الثقة. كما تطالب البعثة بالإفراج عن كافة المعتقلين بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في #ليبيا. — UNSMIL (@UNSMILibya) September 5, 2021

وتم أمس الأحد، بمنطقة بويرات الحسون غرب مدينة سرت، الإفراج عن 8موقوفين كانوا محتجزين في المنطقة الشرقية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن المفرج عنهم الثمانية تم تسليمهم لمجلس حكماء وأعيان مصراتة بحضور عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومجلس الأعيان وحكماء مصراتة برئاسة الشيخ محمد الرجوبي وعدد من الضباط العسكريين والأمنيين.

وأوضح رئيس مجلس الحكماء والأعيان بمصراتة الشيخ محمد الرجوبي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن المفرج عنهم عددهم (8) خمسة منهم من مدينة غريان وثلاثة من مدينة مصراتة.

وأكد الرجوبي خلال عملية التسليم والاستلام بين الطرفين، أن عملية تبادل الأسرى متواصلة ومتواصلة حتى يرجع كل الموقوفين إلى أهلهم وذلك تنفيد لمخرجات وتوصيات اللجنة العسكرية المشتركة.