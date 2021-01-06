البعثة الأممية تُرحب بتبادل المحتجزين

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أشدّ الترحيب بخبر تبادل 35 محتجزاً برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف.

وأفادت البعثة في بيان، بأن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعتبر هذا التبادل الرسمي الثاني للمحتجزين بين الطرفين، نتيجة الالتزام الثابت من جانب اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبهذه الروحية، دعت البعثة كلا الطرفين إلى الإسراع في إستكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي.

وتم اليوم الأربعاء، وللمرة الثالثة، تبادل محتجزين بين قوات حفتر وقوات بركان الغضب، بمنطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا، بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وجهود من الحكماء والأعيان.

شاهد | الجيش الليبي بحكومة الوفاق الوطني يبادل 20 عنصرا من مليشيات حفتر بـ 8 من أبطال الجيش الليبي بمنطقة #الشويرف.#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/NdiyEynQUz — قناة فبراير (@FebruaryChannel) January 6, 2021

إتمام عملية تبادل المحتجزين بين الطرفين في منطقة الشويرف بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة.#ليبيا_بانوراما pic.twitter.com/BnWQi8KK35 — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) January 6, 2021

وفي وقت سابق، أعربت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في بيان، عن سعادتها الغامرة وتقديرها لهذا العمل الذي وصفته بـ”الوطني”.

وأكدت اللجنة إصرارها وعزيمتها على المضي قدماً في تحقيق السلام والأمن للوطن والمواطن في كامل ربوع البلاد، بحسب البيان.