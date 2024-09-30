البعثة الأممية تُرحب بتعيين مجلس النواب لمحافظ المركزي ونائبه

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمصادقة مجلس النواب على المرشحين لمنصب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي وقعه المجلسان في 25 سبتمبر برعاية البعثة.

وأفادت البعثة في بيان مساء اليوم، بأنه في جلسة عقدت اليوم 30 سبتمبر، بحضور 108 أعضاء، صادق مجلس النواب بالإجماع على المرشحين، بينما استكمل المجلس الأعلى للدولة الموافقة عليهما رسميا يوم 29 سبتمبر بتوقيع غالبية 112 من أعضائه.

ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، وذلك بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا.

وحثت البعثة على المضي قدماً في تعيين مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والمهنية وفق ما نصت عليه أحكام اتفاق الـ25 من سبتمبر.

وقالت البعثة الأممية إن وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة لمصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك مجلس إدارة، أمر ضروري لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف ضمن النظام المالي العالمي. كما أنها تبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة جميع المؤسسات ذات الصلة إلى سحب كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي، وأكدت على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره، ودعت لتوجيه الإيرادات من هذا المورد الحيوي، عبر الإطار المؤسسي المناسب، إلى المصرف المركزي.

وأضافت البعثة أن ما تم إحرازه من تقدم في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك المشاركة البناءة من جانب مجلسي النواب والأعلى الدولة يُحيي الأمل في تحقيق تقدم مستقبلي بشأن عملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة، توصل البلاد إلى الانتخابات العامة.

واختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم بيانها بتأكيد التزامها بدعم مسيرة ليبيا نحو السلام المستدام والاستقرار والتعافي الاقتصادي.