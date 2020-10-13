البعثة الأممية تُرحب بتعيين 5 قضاة نساء في محكمتين ببنغازي وطرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعيين 5 قضاة نساء، أمس الأحد، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

ونوهت البعثة الأممية في بيان اليوم الاثنين، بأن إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، فضلاً عن تعيين القاضيات الخمس، يُشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا. مع إنشاء المحاكم المتخصصة، فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، التزامها بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً.

كما أعربت البعثة الأممية عن تطلعها إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج