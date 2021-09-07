البعثة الأممية تُرحب بجهود الحفاظ على مؤسسة النفط

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالجهود الأخيرة المبذولة للحفاظ على سلامة ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، رحبت البعثة الأممية بوساطة رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لضمان وحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أن عمل المؤسسة الوطنية للنفط دون عوائق يظل ركيزة للأمن والاقتصاد الليبي.

كما رحبت البعثة بقرار المؤسسة الوطنية للنفط بدمج جميع موظفي المؤسسة الموازية بهدف ضمان وحدتها التنظيمية.

وأضاف البيان: “ويبقى عمل المؤسسة الوطنية للنفط كفاعل محايد يعمل لصالح الدولة ككل أمراً ذا أهمية قصوى”.