البعثة الأممية تُرحب بعقد جلسة النوّاب في سرت

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب اليوم في سرت للتداول بشأن التصويت على منح الثقة للقائمة الوزارية المقترحة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وفي بيان لها اليوم الاثنين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعربت البعثة عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة.

وأشادت البعثة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأعضاء المجلس لعقد جلسة موحدة بعد سنوات عديدة من الانقسام وتعطل عمل المجلس.

وتمثل هذه الجلسة خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات لطالما راودت الشعب الليبي في إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة، بحسب بيان البعثة.

وأشادت البعثة أيضاً بجهود جميع الأطراف المعنية التي مكّنت من عقد هذا الاجتماع، ولا سيما اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الاجتماعية البارزة في سرت وقيادة حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر والسلطة التنفيذية التي تم اختيارها مؤخراً.

وأشار البيان إلى أن “هذه الجلسة التاريخية لمجلس النواب، ومداولاتها حول منح الثقة بهدف تمكين السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة من تولي مهامها والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، تمثل خطوة حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24 ديسمبر 2021. لذا لا ينبغي تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة لليبيا”.

هذا وقرر مجلس النواب تعليق جلسته في مدينة سرت بشأن موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة حتى الثلاثاء، ودعوة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، لحضور المناقشات.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، تعليق الجلسة واستئنافها في الساعة 10:00 من صباح غد الثلاثاء، وذكر أن المشرعين قرروا دعوة الدبيبة لحضورها.

وانطلقت جلسة مجلس النواب في قاعة واقادوقو في سرت، الاثنين، بمشاركة 132 نائباً من أصل 200 برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.