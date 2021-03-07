البعثة الأممية تُرحب بعقد جلسة النوّاب في سرت

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعقد جلسة مجلس النواب، غدا الاثنين، في مدينة سرت، للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت البعثة في بيان اليوم الأحد، إنها تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت.

وعقب مشاورات مع الشركاء الدوليين، تُشجع البعثة وشركاؤها مجلس النواب بشدة على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.

كما تُشجع البعثة وشركاؤها رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة.

وتأتي هذه الدعوة تماشياً مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، بحسب بيان البعثة الأممية.

وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية حول شبهات الفساد والرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، نقلاً عن “تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة”، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فريق الخبراء (PoE) هو كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وأكدت البعثة كذلك أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات.