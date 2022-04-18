البعثة الأممية تُشدّد على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين

استقبل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة ريزدون زينينغا، مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا، بمقر البعثة في طرابلس، الأحد.

وبحسب ما نقلت البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر، فقد أكد المرشحون على أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن وعلى ضرورة قيام المفوضة الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات.

كما أعرب المرشحون عن قلقهم من الانسداد السياسي الحالي وحثوا البعثة على إشراك المرشحين البرلمانيين والرئاسيين في المشاورات بغية تيسير الوصول إلى انتخابات مبكرة.

من جانبه أكد زينينغا بأن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز، يدركان بأن الانتخابات كأولوية تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي، وشدّد على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين الليبيين.