البعثة الأممية تُشيد بالانتخابات البلدية في الزاوية الغرب والرجبان

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهالي الرجبان والزاوية الغرب على إجراء انتخابات المجالس البلدية بطريقة سلمية وديمقراطية وذلك يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة: “أحيي المسؤولية المدنية التي تحلى بها المواطنون الذين مارسوا حقهم في التصويت وأظهروا عزمهم على تحقيق الديمقراطية وإيجاد مؤسسات منتخبة.. إنني أحث جميع الناخبين على المشاركة بفعالية في الانتخابات البلدية المقبلة، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة.”

كما أثنت البعثة على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتطبيق التدابير الاحترازية في حماية الناخبين وموظفي مراكز الاقتراع والأطراف المعنية بالانتخابات.

وفي ضوء تضافر الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، تحث الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة جميع الأطراف المسؤولة في غرب وشرق ليبيا على الشروع في مناقشات فورية حول طريقة عمل تضمن التعاون بين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجنة الموازية في الشرق بغية التمكن من تنظيم الانتخابات المحلية في عموم البلاد في إطار مؤسسة موحدة، بالاستفادة من الكفاءات الفنية والخبرة التي تتمتع بها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

هذا وفتحت أمس الاثنين مراكز الاقتراع في الرجبان والزاوية الغرب أبوابهما أمام الناخبين ببلديتي الرجبان والزاوية الغرب.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إنه سيتوجه 6761 ناخبا وناخبة من المسجلين بسجل الناخبين في الرجبان إلى نحو 6 مراكز انتخابية و 20 محطة للتصويت.

ونوهت اللجنة أيضا إلى أنه سيتوجه 24887 ناخبا وناخبة من المسجلين بسجل الناخبين ببلدية الزاوية الغرب إلى نحو 25 مركزا انتخابيا و73 محطة وذلك للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت اللجنة أن الناخبين سيختارون من يمثلهم بالمجلس البلدي عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وذكرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنها ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا وفق البروتوكولات الصحية المتفق عليها.

وحثت اللجنة المعنية المواطنين على التوجه نحو مراكز الاقتراع “لأن صوتهم هو الذي يحدد من سيخدمهم بالبلدية ويمثلهم بها”.