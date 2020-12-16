البعثة الأممية تُشيد بقرار توحيد سعر الصرف

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

وقالت البعثة في بيان، إن اجتماع مجلس إدار المصرف اليوم الأربعاء، طال انتظاره.

واعتبرت البعثة الأممية هذا القرار خطوة مهمة ومطلوبة نحو التخفيف من معاناة الشعب الليبي وعلامة جيدة على أن هذه المؤسسة السيادية والحيوية متجهة نحو الاتحاد، بحسب البيان.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، على أن “الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين ولا سيما السياسيين الفاعلين في البلاد لإبداء شجاعة وتصميم وقيادة مماثلة ووضع مصالحهم الشخصية جانباً وأن يتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها”.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.

وأوضح المركزي في بيان له، أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من الثالث من يناير 2021، مشيرا إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.

وجاء القرار بناء على اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا في أول لقاء له عام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة المصرف سيكثف اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي تعانيها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية.