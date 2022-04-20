البعثة الأممية تُطلع الرئاسي على مستجدات اجتماع المسار الدستوري في القاهرة

أطلعت المستشارة الأممية في ليبيا، لمجلس الرئاسي على نتائج لقاءات القاهرة بين مجلسا النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق

وقال المجلس الرئاسي إنّ القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا وستيفاني ويليامز، أكدا التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة

من جانبه، ناشد زينينغا المجلس الرئاسي بالتدخل لحل الإشكالية التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشأن المرتبات المتوقفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية معرباً عن أمله في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب.

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد.

ودعا الرئاسي جميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة البلاد، معتبراً أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون.