البعثة الأممية تُعرب عن صدمتها لوفاة الناشط «عبد المنعم المريمي» وتدعو لتحقيق شفاف

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن صدمتها وحزنها العميقين إزاء وفاة الناشط عبد المنعم المريمي، مقدّمة أحرّ التعازي لأسرته ومحبيه.

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف احتجازه التعسفي، والتحقق من مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الملابسات المحيطة بوفاته.

كما أدانت البعثة بشدة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تطال النشطاء السياسيين الليبيين، مجددة دعوتها للسلطات إلى احترام حرية التعبير، ووقف جميع أشكال الاحتجاز غير القانوني.

وكان المريمي قد اختُطف على يد جهاز الأمن الداخلي في مدينة صرمان يوم 30 يونيو، قبل أن يُحال إلى مكتب النائب العام في 3 يوليو، ثم أُعلن عن وفاته في 5 يوليو في ظروف لا تزال غامضة.