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البعثة الأممية تُعرب عن قلقها إزاء استمرار الاختفاء القسري لـ«سرقيوة»

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 15:53
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ القلق إزاء استمرار الاختفاء القسري لعضو الهيئة التشريعية في مجلس النواب، سهام سرقيوة.

وقالت البعثة في بيان الأربعاء، إن سرقيوة قد اختطفت بصورة وحشية من منزلها في بنغازي في 17 تموز/ يوليو الماضي على يد وحدة من المسلحين الذين أصابوا أحد أقربائها وزوجها أثناء عملية الاختطاف.

وأضافت تقول:

إن الإعلان الذي صدر مؤخراً عن أحد مسؤولي السلطات المعنية والذي يفيد بأن “مجموعة مجهولة من الإرهابيين ربما يكونون قد تسللوا إلى بنغازي واختطفوا السيدة سرقيوة” لا يحمل أية تطمينات حول سلامة السيدة سرقيوة ومكان تواجدها.

وكررت البعثة الأممية دعوتها للسلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شامل في الاعتداء على مسكن سرقيوة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها.

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وتابعت:

وإذ تعبر البعثة عن عدم ارتياحها إزاء سلامة وأمن السيدة سرقيوة فهي تؤكد أن السلطات مسؤولة عن سلامة وأمن الأشخاص ضمن الأراضي التي تسيطر عليها بما في ذلك حالة الاختفاء القسري المطول هذه.

وأوضح البيان أن الاختطاف والاختفاء القسري، على خلفية التعبير عن الآراء السياسية أو الانتماءات، يُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونوهت البعثة بأن هذه القضية كان لها أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا، وأكدت على أنه لن يكون هناك تهاون مع إسكات أصوات النساء في مناصب صنع القرار وتؤكد من جديد التزامها القوي بدعم الدور الهام الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.

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