البعثة الأممية تُعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، دعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد أو الأعمال الانتقامية.

وأدان البيان الاستخدام المتكرر للعنف كوسيلة لتسوية الخلافات، كونه يعرض سلامة المدنيين للخطر ويقوض الوضع الأمني الهش، وشدّد على ضرورة إخضاع المسؤولين للمحاسبة.

وأشار بيان البعثة إلى أن حالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية ولتآكل الشرعية المؤسسية، وهي تشكل تذكيراً بحاجة ليبيا إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون.