البعثة الأممية تُعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات التي وقعت في جنزور

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن شديد القلق إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة جنزور.

وقالت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخةمنه، إن هذه الاشتباكات شملت إطلاق نار عشوائي وأنباء أفادت باستخدام للأسلحة الثقيلة في جنزور وهي منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس.

وأشار البيان إلى أن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يُثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح.

وأضاف البيان أن مثل هذه الحوادث تُؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة.

ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد.

كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية.

وذكّرت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام.