البعثة الأممية تُعرب عن قلقها إزاء التحركات العسكرية وتدعو لضبط النفس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التحركات العسكرية الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية، مشيدة في نفس الوقت بالجهود الجارية لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التوتر.

وحثت البعثة في بيان اليوم الجمعة، جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر.

ودعت البعثة الأممية إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين القوات التابعة لحفتر وحكومة الوحدة الوطنية.

كما أعربت البعثة عن أسفها كون هذه التطورات تتزامن مع الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، وذكَّرت بحالة الانقسام التي تعاني منها هذه المؤسسة الحيوية.

واغتنمت بعثة الأمم المتحدة هذه المناسبة لتذكر جميع الفاعلين في ليبيا بأهمية وجود مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة ومهنية ومسؤولة، كما جددت التعبير عن استعدادها لتيسير الوصول إلى هذه الغاية من خلال الحوار وتوفير الدعم والخبرات اللازمة.