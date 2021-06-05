البعثة الأممية تُعرب عن قلقها بشأن سلامة مدير الهلال الأحمر إجدابيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا وناشط مدني.

وأشارت البعثة في بيان لها اليوم السبت، إلى أن المغربي أٌختطف في 3 يونيو الجاري، عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

ودعت البعثة إلى الإفراج غير المشروط عنه، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري.

كما أكدت البعثة الأممية على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.

وفي وقت سابق، أدانت جمعية الهلال الأحمر الليبي واستنكرت اختطاف مدير فرعها بمدينة إجدابيا، وأهابت بكافة الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة والعمل على عودته سريعا لأهله وذويه سالما وإيضاح ملابسات ما تعرض له.

جمعية الهلال الأحمر الليبي تُدين وتستنكر اختطاف مدير فرعها بمدينة #إجدابيا وتُهيب بكافة الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة والعمل على عودته سريعا لأهله وذويه سالما وإيضاح ملابسات ما تعرض له. pic.twitter.com/rT4K3daLYt — عين ليبيا (@EanLibya) June 4, 2021