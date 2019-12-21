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البعثة الأممية تُعرب عن قلقها جراء الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين بمدينة ترهونة

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 ديسمبر 2019 - 22:00
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها جراء الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين بمدينة ترهونة والمناطق المجاورة.

وقالت البعثة الأممية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبت، إنها تتابع بقلق شديد المعلومات الواردة من ترهونة والمناطق المجاورة والتي تتضمن أخبارًا عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، منوهةً بأنها قيد التوثيق الدقيق تمهيدًا لوضعها أمام القضاء الجنائي المحلي والدولي.‬

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كما أدانت البعثة بشدة استمرار تعريض حياة المزيد من المدنيين ومصالحهم للخطر جراء التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات المسلحة.

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