البعثة الأممية تُعرب عن قلقها من التحشيد المستمر والتهديدات باللجوء إلى العنف

عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التحشيد المستمر والتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا.

ودعت البعثة الأممية إلى وقف التصعيد العسكري فورا، مشيرة إلى أنّ استخدام القوة من جانب أي طرف لن يؤدي إلى ضمان اعتراف المجتمع الدولي.

وتابعت البعثة الأممية أنّ حالة الانسداد السياسي وجميع أوجه الأزمة لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة وحل هذه القضايا لا يأتي إلا عبر انتخابات ديمقراطية