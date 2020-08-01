البعثة الأممية تُعرب عن قلقها من انتهاك قوانين ليبيا والتزاماتها الدولية في بنغازي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن استيائها من الحكم الصادر من قِبل محكمة عسكرية في بنغازي بسجن الصحفي إسماعيل أبو زريبة لمدة 15 عاماً.

وفي بيان اليوم السبت، أعربت البعثة الأممية عن قلقها حيث يمكن أن يُشكل احتجاز الصحفي ومحاكمته انتهاكا لقوانين ليبيا والتزاماتها الدولية لجهة الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الرأي والتعبير، بحسب البيان.

كما دعت البعثة إلى الإفراج الفوري عن إسماعيل أبو زريبة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا.

وأفادت البعثة في بيان، بإبلاغها بصدور ما لا يقل عن 13 حكماً بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضاء. وأشار البيان إلى أن هذا الأمر يُمثل انتهاك محتمل لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي. وأضاف البيان: “وما يُثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم وأن الأحكام قد صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين”.