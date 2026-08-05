البعثة الأممية تُعلن إحراز تقدم بمشاورات «خارطة الطريق» الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المشاركين في الاجتماع السابع من سلسلة اجتماعات المجموعة المصغرة المعنية بمعالجة الخطوتين الأوليين في خارطة الطريق الأممية توصلوا إلى اتفاق بشأن آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع عُقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة التونسية تونس، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، ضمن الجهود الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المشاركة.

وأكدت البعثة أن المشاركين واصلوا مشاوراتهم بشأن البنود المتبقية في مسودة الاتفاق النهائي، في إطار العمل على استكمال التفاهمات المتعلقة بالمرحلتين الأوليين من خارطة الطريق الأممية.

واتفق الأطراف، بحسب بعثة الأمم المتحدة، على استكمال هذه المشاورات خلال الأسبوع المقبل في تونس، لمواصلة مناقشة القضايا العالقة والتوصل إلى توافقات بشأن الصيغة النهائية للاتفاق.