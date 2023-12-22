البعثة الأممية تُعلن تدريب 16 موظفا على رصد وتقييم عمليات نزع الألغام

أعلنت البعثة الاممية للدعم في ليبيا، تخريج 16 موظفًا من المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام من طرابلس وبنغازي ومصراتة وسرت يوم أمس.

وبحسب البعثة، تلقى الخريجون تدريبًا على مدى ثلاثة أسابيع حول رصد وتقييم عمليات إزالة الألغام.

وركز البرنامج التدريبي، الذي تموله إسبانيا، على تعزيز قدرات المشاركين الليبيين تماشياً مع المعايير الوطنية والدولية.

ويهدف هذا النوع من التدريب، لتأهيل كوادر ليبية قادرة على المساهمة في عمليات مزع الألغام والمخلفات الحربية، في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية ومساعدة المدنيين على تجاوز خطر هذه الألغام و تجنبها.