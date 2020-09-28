البعثة الأممية تُعلن عن محادثات أمنية وعسكرية في الغردقة المصرية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن اجتماع عُقِد اليوم الاثنين، في مدينة الغردقة في مصر، ضم وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، حيث بدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من البعثة الأممية.

وأوضحت البعثة في بيان، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود، بحسب البيان.

كما تقدمت البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تُعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.