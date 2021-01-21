البعثة الأممية تُعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح، إبتداءً من اليوم 21 يناير ولغاية يوم الخميس 28 يناير، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت البعثة في إعلانها، أن الترشح والاختيار سيكون حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021.

وأرفقت البعقة الأممية في إعلانها ورقة إرشادية لتوضيح عملية الترشح من الناحية الفنية، إضافة إلى النماذج المطلوبة بها.

وبحسب إعلان البعثة، تتمثل شروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية في الآتي:

أولاً: الترشح لعضوية المجلس الرئاسي

يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.

ثانياً: الترشح لمنصب رئاسة الحكومة

وبالمثل يتعين على من يرغب في الترشح لرئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي/ إقليم معين).

ثالثاً: شروط عامة

يتعين على الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة إرسال نسخ الكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية بالإضافة الى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) وذلك على البريد الالكتروني (lpdf.nominations@undp.org(link sends e-mail)) في موعد اقصاه منتصف ليل 28 يناير 2021 بتوقيت ليبيا

تستمر عملية الترشح لمناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء المجلس الرئاسي لفترة محددة. إذ يتوجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة الى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين

لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة

يجب أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح

أحكام إضافية

تُشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الامم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة