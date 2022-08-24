البعثة الأممية تُقر باختصاص المحكمة العليا كمؤسسة سيادية

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، اليوم الأربعاء، برئيس المحكمة العليا محمد الحافي.

وأطلع رئيس المحكمة العليا، زينينغا، على تاريخ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والقرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة بإعادة تفعيل الدائرة.

من جانبه أقر زينينغا باختصاص المحكمة العليا كمؤسسة سيادية في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، وأكد على أهمية الحفاظ على استقلال ووحدة القضاء وأن يكون قادراً على البت في كافة المنازعات التي تدخل في اختصاصه بما في ذلك الطعون الدستورية والقانونية في وقت مناسب وحماية حقوق الناس وحرياتهم.