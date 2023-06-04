البعثة الأممية تُنظم ورشة عمل حول قواعد السلوك

نظمت دائرة المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشة عمل ثانية من سلسلة الورشات التي تخصصها لنشطاء المجتمع المدني من كافة أنحاء ليبيا.

وبحسب ما أفادت البعثة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد سعت الورشة إلى رفع الوعي بضرورة إصلاح قطاع الأمن وتعزيز الحوكمة والدور الرقابي للفاعلين في المجتمع المدني.

وناقش المشاركون سُبل التعاون والتواصل مع الأطراف الرئيسيين الفاعلين في قطاع الأمن، ووضع مدونة لقواعد السلوك بهدف تنظيم تفاعلاتهم، وتحديد الأولويات لخطتهم الاستراتيجية.