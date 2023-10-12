البعثة الأممية تُنهي المراجعة الفنية للقوانين الانتخابية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، الانتهاء من المراجعة الفنية للقوانين الانتخابية الليبية، داعية إلى تسوية سياسية للقضايا الخلافية المتبقية.

وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأنها أكملت المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023 واللذين تلقتهما رسمياً من رئيس مجلس النواب مساء الخميس الموافق 5 أكتوبر.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود اللجنة المشتركة (6+6) في صياغة هذه القوانين التي تعكس توافقاً بين أعضاء اللجنة، وأعربت عن تقديرها للتقدم المحرز على الرغم من التحديات والضغوط التي واجهها أعضاء لجنة (6+6).

وأضاف البيان أنه للمضي قدماً واستناداً إلى المراجعة الأولية والمشاورات مع الأطراف الليبية المعنية، ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ترى البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين.

ومع ذلك، ما تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية.

ووفقا لبيان البعثة الأممية، فإن بين هذه القضايا، التي تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا:

النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون

النص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية

مسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة

ضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية

وأكدت البعثة أن هذه القضايا ذات طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات، داعية الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم.

ونوهت بعثة الأمم المتحدة إلى أنه يجب على القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية أن يتحلوا بالروح القيادية المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية، ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع.

واختتمت البعثة بيانها بالقول: “إن الشعب الليبي يستحق السلام والاستقرار والتقدم، والانتخابات تعد السبيل الأوحد لتحقيق ذلك المستقبل الأكثر إشراقاً للبلاد.. إن الليبيين يستحقون ذلك ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم تحقيق هذا الطموح الذي طال انتظاره”.