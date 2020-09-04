البعثة الأممية تُهنئ أهالي مصراتة على نجاح انتخابات البلدية

تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتهنئة لأهالي مصراتة على العملية الانتخابية السلمية والناجحة التي أجريت أمس الخميس.

وفي معرض ترحيبها بالانتخابات، صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، رئيسة البعثة، ستيفاني وليامز، بأن “هذه الانتخابات أثبتت، مرة أخرى، إصرار الليبيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية في انتخاب ممثليهم، في تحدٍ واضح للعديد من المعوقات التي تواجهها مدينتهم وبلدهم في هذه الأوقات العصيبة”.

ونقلت البعثة الأممية في بيان عن وليامز قولها: “أثني على جميع المشاركين في هذه العملية الانتخابية، بما في ذلك اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وموظفي مراكز الاقتراع ووكلاء المرشحين والمنظمات المراقبة والطاقم الطبي والأمني، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تمت دعوتها لتغطية الانتخابات بصرف النظر عن توجهاتها الإعلامية، وذلك لجهودهم الدؤوبة والتزامهم الديمقراطي لضمان إتاحة مناخ آمن وديمقراطي للناخبين لانتخاب ممثليهم بحرية”.

واختتمت وليامز:”إنني أحث جميع الناخبين الليبيين على التعامل بجدية في التسجيل والمشاركة بشكل أكبر في الانتخابات المحلية المقبلة.”

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحكم المحلي، وكذلك دعمها للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بشكل ديمقراطي ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية.

هذا وافتتحت مراكز الاقتراع ببلدية مصراتة أبوابها أمس الخميس، أمام الناخبين لانتخاب مجلس بلدي جديد بمشاركة نحو 100 ألف ناخب.

ويتنافس على هذه الانتخابات التي تشمل مناطق أبوقرين والوشكة شرقا وحتى الدافنية غربا، 15 قائمة انتخابية، و6 مرشحين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و7 نساء من فئة المرأة.