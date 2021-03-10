البعثة الأممية تُهنئ الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة.

وفي بيان لها اليوم الأربعاء تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، حيت البعثة قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم ودعم مصالح وطنهم وشعبهم، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل”.

كما أثنت البعثة على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.

ومنح مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

واقتصرت جلسة مجلس النواب الليبي في يومها الثالث بمدينة سرت، على التصويت لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة من دون الخوص في المزيد من المناقشات.

وحازت حكومة الوحدة الوطنية على ثقة 132 نائبا، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مدة ولاية الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر القادم على أن تكون حكومة تصريف أعمال بعد تجاوز هذا التاريخ.

ووصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة باليوم التاريخي لليبيا.

ودعا عقلية أعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة للقيام بجولة تفقدية داخل مدينة سرت للوقوف على آثار الحرب التي شهدتها المدينة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

من جانبه أكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أنه سيلتزم بالاستحقاق الانتخابي في موعده نهاية العام الجاري، وسيعمل على دعم المجلس الرئاسي والمفوضية العليا للانتخابات لإنجاز الانتخابات في 24 ديسمبر.

وقال الدبيبة في كلمة له بعد منح الثقة لحكومته المكونة من أكثر من 30 حقيبة وزارية، إنه لا مكان لمركزية الدولة ولا يمكن للحرب أن تتكرر، مشيرا إلى أنه سيحرص على خدمة المواطنين في كامل ليبيا.