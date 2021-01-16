البعثة الأممية تُوضح آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، توصلت إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وقالت وليامز، خلال مؤتمر عبر الإنترنت اليوم السبت، إن أعضاء اللجنة الاستشارية توافقوا في اجتماعاتهم بجنيف، على تحديد يوم الاثنين المقبل للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المقترحة.

وأضافت المبعوثة الأممية بالإنابة، أن كل مجمع انتخابي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي على حدى معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار 70%، وذلك بناءً على المقترح الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة،

وأشارت وليامز إلى أنه حال تعذر ذلك فسيتم التوصل إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم كل قائمة مكونة من أربعة أشخاص كلًا منهم يحدد المنصب الذي يترشح له أي رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، أو رئاسة الوزراء.

وتابعت إنه لكي تدخل القائمة للتصويت في قاعة ملتقى الحوار السياسي يجب أن تحصل على 17 تزكية : 8 من الغرب و6 من الشرق و3 من الجنوب، على أن تفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بنسبة 50%+1 في الجلسة العامة.