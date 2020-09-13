البعثة الأممية «قلقة» جراء مقتل مدني وإصابة آخرين في مظاهرات بالمرج

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير تُفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين ليل السبت/الأحد، بعد ما ورد من استخدام مفرط للقوة من قِبل السلطات في المنطقة الشرقية ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج.

وفي بيان لها اليوم الأحد، دعت البعثة إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً.

وذكّرت البعثة الأممية جميع الأطراف في ليبيا بأن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت البعثة: “وجاءت هذه التظاهرات، وتلك التي شهدناها مؤخراً في أجزاء أخرى من ليبيا، جراء إحباطات مستفحلة بشأن استمرار الظروف المعيشية السيئة ونقص الكهرباء والمياه واستشراء الفساد وسوء الإدارة وعدم توفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد.. وتؤكد هذه التظاهرات الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي والعودة إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام”.

هذا وشهدت مدن البيضاء والمرج وبنغازي، مظاهرات ليل السبت/الأحد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

شاهد | المتظاهرون في مدينة #بنغازي: نحن أبناء المدينة ومصيرنا شارع الزيت.. لكن هيطلع غيرنا#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/XkDMxlwuOj — قناة فبراير (@FebruaryChannel) September 13, 2020

وقام المتظاهرون الغاضبون باقتحام مقر حكومة الثني في منطقة الليثي ببنغازي وأضرموا النار فيه.

وفي مدينة المرج، أفادت مصادر طبية من المدينة، بوفاة متظاهر واحد على الأقل عقب إصابته بإصابات بالغة، أثناء مسيرات احتجاجية بوسط المدينة، حيث قامت كتائب تابعة للناظوري بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي.

#شاهد | إصابة أحد المتظاهرين برصاص مليشيات #حفتر بـ #المرج خلال الاحتجاجات على تدهور الوضع الأمني والمعيشي وتغول المليشيات pic.twitter.com/z51pcKWU5v — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 13, 2020

إطلاق النار على المتظاهرين إمام مديرية أمن #المرج pic.twitter.com/TwqTp9H2fo — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 13, 2020