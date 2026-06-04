البعثة الأممية: لا صحة لمزاعم «توطين المهاجرين» في ليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا أكدت فيه عدم صحة ما يتم تداوله بشأن مزاعم توطين المهاجرين داخل ليبيا، مشددة على أن هذه الادعاءات “عارية عن الصحة تمامًا”.

وأوضحت البعثة أنها أخذت علمًا بالمظاهرات التي نُظمت أمام مقرها ومقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس، مؤكدة في الوقت نفسه على حق الليبيين في التعبير السلمي عن آرائهم والحصول على معلومات دقيقة، وفق ما تكفله القوانين المحلية والدولية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكافة وكالات الأمم المتحدة لا تنفذ أي برامج تتعلق بتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مشيرة إلى أن مهامها تقتصر على العمل مع السلطات الليبية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول خارج ليبيا، تشمل الإجلاء إلى دول ثالثة أو العودة الطوعية إلى بلدانهم عند توفر الظروف المناسبة.

وحذرت البعثة من انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية المرتبط بعمل الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة أن ذلك يسهم في زيادة التوترات والتحريض ضد الموظفين المحليين والدوليين.

كما أدانت البعثة أي تهديدات أو أعمال عنف تستهدف موظفي الأمم المتحدة أو مقارها أو ممتلكاتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر للترهيب أو الاعتداء، وداعية إلى احترام حرمة مقراتها وفق القانون الدولي.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقديرها للسلطات الليبية في طرابلس على جهودها في الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المتظاهرين وموظفي الأمم المتحدة.