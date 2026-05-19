البعثة الأممية: مشاركة أكثر من 70 ألف شاب بـ«الانتخابات المحلية»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ممثلين عنها حضروا انتخابات المجالس المحلية للشباب التي أُجريت يوم السبت الماضي في عدد من البلديات بالمنطقة الغربية.

وأوضحت البعثة أن العملية الانتخابية عكست مستوى من الحيوية والالتزام لدى الشباب الليبي، الذين شاركوا في التصويت بهدف الإسهام في مستقبل البلاد عبر الحوار والمشاركة المدنية.

وسجلت الانتخابات مشاركة أكثر من 70 ألف شاب وشابة في 30 بلدية بالمنطقة الغربية، بينهم 35 بالمئة من النساء، في مؤشر على اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية للشباب في العملية السياسية المحلية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن تشجيع المشاركة الفاعلة للشباب يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقافة الديمقراطية وترسيخ مبادئ الشمول، إلى جانب ضمان انعكاس تطلعات وأولويات مختلف فئات المجتمع في عمليات الحوكمة المستقبلية.

وأضافت البعثة أنها تواصل دعم الجهود الرامية إلى توسيع فرص المشاركة البناءة للشباب في ليبيا، بما يعزز دورهم في الحياة العامة وصناعة القرار على المستوى المحلي.