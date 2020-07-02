البعثة الأممية: مناطق جنوب طرابلس ملوثة بمخلفات الحروب القابلة للانفجار

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن المنازل الواقعة بمناطق الاشتباكات ربما تكون معرضة لمخلفات الحروب القابلة للانفجار.

وقالت البعثة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر موجهة حديثها للمواطنين: “إذا تأثر منزلك بالاشتباكات أو يقع في منطقة النزاعات، فقد يكون ملوث بمخلفات الحروب القابلة للانفجار”.

ودعت البعثة المواطنين بأن يتأكدوا قبل العودة إلى منزلهم بأن المنطقة آمنة من قِبل السلطات المختصة قبل الرجوع.

كما حذّرت الجميع في حال اكتشاف أي جسم مشبوه بعدم لمسه والإسراع في الاتصال بالجهات المختصة عنه فورًا.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن مخلفات الحروب القابلة للانفجار خطيرة للغاية، فقد تتسبب بإصابات شديدة وقد ينجم عنها وفيات لذلك يتوجب على المواطنين عدم التسرع بالعودة إلى المنازل حتى تعلن السلطات المختصة أن المنطقة آمنة.

توقفت المواجهات المسلحة في المنطقة الغربية، ولكن هذا لا يعني أن المناطق آمنة. تم استخدام المتفجرات والأسلحة الثقيلة في… Gepostet von ‎Unsmil بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‎ am Donnerstag, 2. Juli 2020

هذا ووثّقت الأمم المتحدة وقوع 75 ضحية من المدنيين و55 من العاملين في إزالة الألغام في الأسابيع الخمسة الماضية جميعهم وقعوا في فخاخ متفجرة بما في ذلك العبوات الناسفة والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب داخل وحول المناطق السكنية في جنوب طرابلس.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الفني والمشورة اللازمة للسلطات المعنية للمساعدة في إدارة الوصول الآمن إلى المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات وتطهيرها بأمان.