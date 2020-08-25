البعثة الأممية «منزعجة» من إيقاف عناصر حفتر العملية الانتخابية في تراغن

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيام عناصر حفتر بتعطيل العملية الانتخابية المقررة في بلدية تراغن في جنوب غرب ليبيا.

وأعربت البعثة في بيان لها اليوم لثلاثاء، عن انزعاجها البالغ جراء الواقعة.

ولفت البيان إلى أن انتخابات المجالس البلدية أساس الحيوية الديمقراطية على المستوى المحلي، وقد رحبت البعثة الأممية بشدة بالانتخابات المحلية التي أجريت في غات الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان: “يعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية، لمواطني تراغن وغيرهم، انتخاب مجالسهم البلدية.. ونأسف بشدة على حرمانهم من ممارسة هذا الحق”.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل وفقاً للقانون الدولي، وتدعوهم إلى حماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن توقف العملية الانتخابية ببلدية تراغن في جنوب غرب ليبيا.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت اللجنة أن العملية الانتخابية ببلدية تراغن توقفت لأسباب أمنية بعد هجوم مجموعات مسلحة قامت بإقفال مراكز الاقتراع.

عاجل/ توقف العملية الانتخابية ببلدية تراغن لاسباب امنية وهجوم مجموعات مسلحة قامت بأقفال مراكز الاقتراع WWW.CCMCE.LY Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Dienstag, 25. August 2020