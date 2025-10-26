البعثة الأممية والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ينفذان تدمير آمن لمخلفات الحرب في مصراتة

رافق فريق دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فريق المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب خلال تنفيذ إجراءات ضمان الجودة لعملية التدمير الآمن لطنّين من مخلفات الحرب المتفجرة، التي نفذها شركاء دوليون ومحليون في منطقة الكراريم بمدينة مصراتة.

وأعربت فاطمة زريق، مديرة برنامج دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في البعثة الأممية، عن ارتياحها لنجاح العملية، قائلة: “شعرنا بالارتياح، خاصة وأن عمليات التطهير والتخلص الآمن من مخلفات الحرب المتفجرة تساهم في تقليل المخاطر ودعم المجتمعات للعيش في بيئة أكثر أماناً”.

كما نفذت الدائرة بالتعاون مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب زيارة ضبط جودة إلى موقع حادث انفجار مخزن الذخيرة بمصراتة الذي وقع في 31 أغسطس الماضي، حيث تُجرى حالياً أعمال تطهير ضمن مشروع ممول من حكومة إيطاليا.

ويهدف المشروع إلى تقليص التهديد الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة، وحماية المدنيين، إضافةً إلى تعزيز القدرات الوطنية الليبية في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق السلام المستدام والاستقرار وتعزيز الملكية الوطنية لهذا القطاع.