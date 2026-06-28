البعثة الأممية: يمكن للجمهور طرح الأسئلة مباشرة على أعضاء المسار الاقتصادي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تنظيم لقاء رقمي مفتوح مع أعضاء المسار الاقتصادي ضمن الحوار المهيكل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وإطلاعهم على مخرجات النقاشات الاقتصادية.

ودعت البعثة المهتمين بالشأن الاقتصادي إلى المشاركة في هذا اللقاء، الذي يتيح للجمهور فرصة طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر على أعضاء المسار الاقتصادي، ومناقشة أبرز التوصيات المطروحة ضمن أعمال الحوار.

وأوضحت أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة لقاءات ينظمها فريق الاتصال والإعلام في البعثة مع أعضاء الحوار المهيكل، بهدف شرح التوصيات وتوضيح مسارات العمل والإجابة على تساؤلات المواطنين بشكل مباشر.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء أبرز مخرجات المسار الاقتصادي، الذي يُعد أحد المسارات الأساسية في الحوار المهيكل، ويهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار وتحسين إدارة الموارد العامة في ليبيا.

ويُعقد اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت طرابلس، مع إتاحة التسجيل المسبق للراغبين في المشاركة عبر الرابط المخصص.

وتؤكد البعثة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أعضاء المسارات المختلفة والرأي العام.

هذا ويُعد المسار الاقتصادي أحد أهم مسارات الحوار المهيكل في ليبيا، ويعنى بملفات الاقتصاد والمالية العامة وإدارة الموارد ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

للمشاركة من هنا.